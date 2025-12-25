A Natale l’AI non arriva travestita da robot con cappellino rosso. Arriva come sempre: sotto forma di comodità. E la comodità, per definizione, è invisibile. Così finirete per passare giornate intere “usando l’intelligenza artificiale” senza mai pronunciare la parola, come si usano gli ascensori senza riflettere sulla fisica. Il paradosso del 2025 è questo: l’AI è ovunque, ma la gente la nota solo quando sbaglia o quando fa paura. In mezzo, nella zona grigia del “funziona”, ci vivete dentro. Cominciate dalle cose più banali: le foto. Farete cinquanta foto al pranzo, due verranno mosse, una avrà lo zio tagliato, una avrà i bambini con gli occhi chiusi, e poi miracolosamente ne uscirà una perfetta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Natale automatico: tutto ciò che farete con l’intelligenza artificiale senza accorgervene

