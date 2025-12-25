Natale al ristorante per quasi il 9 per cento degli aretini | la spesa e i menù

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pranzo di Natale al ristorante? Quest'anno lo hanno scelto poco più del 9 per cento dei toscani. E il dato aretino non si scosta di molto. Anche se, complice lo spiccato interesse per la Città del Natale, oggi ci saranno tanti turisti a riempire i locali aretini. Ma quanto costa il pranzo del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

