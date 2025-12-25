Natale al freddo e al buio per alcune famiglie milanesi

25 dic 2025

L'altra faccia del Natale a Milano. Tante famiglie di via Quarti hanno trascorso il 25 dicembre al freddo e al buio perché, dopo lo sgombero del 16 dicembre, sono rimaste senza luce né gas. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

natale al freddo e al buio per alcune famiglie milanesi

Natale al freddo e al buio per alcune famiglie milanesi

