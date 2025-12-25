Natale al cinema da Zalone a Sorrentino | cosa vedere
(Adnkronos) – Al cinema, a Natale 2025, l'attesa è tutta per Checco Zalone. L'attore e comico è pronto a sbancare il botteghino – come tutti i suoi film precedenti – con 'Buen Camino'. Diretto da Gennaro Nunziante, che lo ha scritto insieme a Luca Medici (nome all’anagrafe di Zalone), il film arriva nelle sale proprio . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Natale e il week-end al cinema: da Checco Zalone a “Primavera”
Leggi anche: Checco Zalone svela il poster di Buen Camino: il suo nuovo film da Natale al cinema
Natale e Capodanno con Zalone e Sorrentino, notti di cinema nei multisala The Space; Natale 2025 a Torino, cosa vedere al cinema, da Sorrentino ad Avatar, da Checco Zalone al nuovo cinema orientale. E per la famiglia c'è Zootropolis; CINEMA TROISI ROMA - Dal 25 dicembre al 7 gennaio 2026 due settimane di cinema; I film da vedere al cinema durante le vacanze di Natale.
Natale al cinema, da Zalone a Sorrentino: cosa vedere - Al cinema, a Natale 2025, l'attesa è tutta per Checco Zalone. adnkronos.com
Natale 2025 a Torino, cosa vedere al cinema, da Sorrentino ad Avatar, da Checco Zalone al nuovo cinema orientale. E per la famiglia c'è Zootropolis - Ma la vera chicca per cinefili è La Febbre dell’Oro, capolavoro di Charlie Chaplin che compie il secolo di vita , al Cinema Massimo ... torino.corriere.it
Natale e Capodanno con Zalone e Sorrentino, notti di cinema nei multisala The Space - Nei multisala del circuito The Space ci sarà l'opportunità di passare una mezzanotte molto particolare, al cinema, insieme al nuovo film di due personaggi molto diversi ma entrambi attesi come Checco ... comingsoon.it
Buone feste da Rai Cinema Ogni Natale è come l’inizio di un nuovo film. Vi auguriamo giorni pieni di armonia, stupore e ricordi che restano impressi come una scena indimenticabile. - facebook.com facebook
Buone feste da Rai Cinema Ogni Natale è come l’inizio di un nuovo film. Vi auguriamo giorni pieni di armonia, stupore e ricordi che restano impressi come una scena indimenticabile. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.