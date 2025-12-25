Natale ad alta quota la neve abbonda a Bardonecchia e Sestriere

Bianco Natale a Bardonecchia e a Sestriere: tra le poche località dove la neve abbonda. Sono tante le famiglie di italiani che hanno scelto di trascorrere il 25 dicembre sulle piste da scii. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Natale ad alta quota, la neve abbonda a Bardonecchia e Sestriere

Vigilia di Natale con la neve in alta Valle: Lizzola imbiancata - Foto e video - Nell’abitato di Lizzola, la frazione di Valbondione a 1250 metri di quota, e nell’alpeggio di Pasevra, nel tardo pomeriggio del 24 dicembre, il quantitativo accumulato al suolo era di una ... ecodibergamo.it

Meteo, Italia spaccata in due dal «ciclone di Natale»: vento, piogge e neve a nord, a sud il clima resta mite. «E da domani bel tempo ovunque» - In Pianura Padana massime intorno ai 5 gradi e qualche fiocco bianco anche a bassa quota specie in Emilia e Piemonte. msn.com

Auguri! Che la vostra cima più alta sia la felicità. Buon Natale! - facebook.com facebook

#Maltempo, #Natale con acqua alta a #Venezia e Chioggia x.com

