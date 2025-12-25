Natale ad alta quota la neve abbonda a Bardonecchia e Sestriere

Bianco Natale a Bardonecchia e a Sestriere: tra le poche località dove la neve abbonda. Sono tante le famiglie di italiani che hanno scelto di trascorrere il 25 dicembre sulle piste da scii. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

natale ad alta quota la neve abbonda a bardonecchia e sestriere

© Tgcom24.mediaset.it - Natale ad alta quota, la neve abbonda a Bardonecchia e Sestriere

