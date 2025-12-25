Natale a tavola | in Trentino un regalo su tre è un cesto enogastronomico

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale 2025 parla sempre più la lingua del cibo di qualità e della tradizione locale. In Trentino oltre una famiglia su tre sceglierà un cesto enogastronomico come regalo da mettere sotto l’albero, confermando il primato dei prodotti alimentari tra i doni più amati delle feste.A dirlo è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

