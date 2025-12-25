Natale a Roma la guida per il 25 dicembre in città Tutte le informazioni dai trasporti agli eventi

Cosa fare per Natale a Roma? La Capitale festeggia con tante iniziative in città. Saranno quasi 800mila le presenze stimate tra pellegrini e turisti. A San Pietro, Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano e San Paolo fuori le Mura sono in programma le celebrazioni solenni del Natale, con la. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Natale a Roma, la guida per il 25 dicembre in città. Tutte le informazioni dai trasporti agli eventi Leggi anche: Natale a Roma, come passare il 25 dicembre in città. La guida completa dai trasporti agli eventi Leggi anche: Sciopero dei trasporti a Roma, martedì 9 dicembre a rischio metro, bus e tram. Orari e tutte le informazioni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Roma il giorno di Natale: dove andare e cosa vedere il 25 dicembre; Trasporti in città, guida agli orari di Natale, Santo Stefano e Capodanno; Cosa fare a Roma a Natale e durante le festività: spettacoli, musei, mercati ed eventi, dal balletto alla ruota panoramica; Cosa fare a Roma a Natale e durante le feste: eventi, musei, spettacoli e mercatini. Dove mangiare a Roma a Natale 2025: ristoranti aperti il 24, 25 e 31 dicembre. Menu e prezzi - Guida completa ai menu delle Feste tra tradizione, fine dining e atmosfere speciali ... funweek.it

Roma, market aperti a Natale e Capodanno: la guida “anti-fregatura” (con mappe e orari) per la spesa last minute - A Natale e nei giorni “caldi” delle feste non tutto chiude: molte catene restano aperte il 24 dicembre, alcune anche il 26 dicembre, ma spesso ogni punto vendita decide da sé. msn.com

Musei, bus, farmacie e la messa del Papa: la guida al Natale per chi resta a Roma - A Natale e alla vigilia sono diversi gli appuntamenti per i romani e i turisti. msn.com

Buon Natale dalla ASL Roma 4 In questa notte speciale, vogliamo augurare un Natale sereno a tutte le persone che ci seguono ogni giorno - facebook.com facebook

Grande vittoria della Juventus che ha dominato la Roma e buon Natale a tutti... x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.