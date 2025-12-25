Natale a Roma | gli orari di bus tram e metro

A Natale a Roma bus, tram e metro saranno in servizio dalle 8,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 21. La Termini-Centocelle sarà invece attiva sino alle 13: nella fascia pomeridiana si potrà utilizzare la linea bus 105. Bus notturni regolari. Venerdì 26 dicembre, Santo Stefano, normale orario festivo. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Natale a Milano: ecco gli orari di metro, tram e bus Atm Leggi anche: Natale 2025 a Milano: gli orari di metro, bus e tram il 25 e 26 dicembre Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Trasporti in città, guida agli orari di Vigilia, Natale e Capodanno; Come muoversi a Roma la vigilia, a Natale e a Capodanno. I trasporti durante le feste; Natale 2025 a Roma: gli orari di metro, bus e tram il 24, 25 e 26 dicembre; Roma-Lido: gli orari per Natale 2025. Natale 2025 a Roma: gli orari di metro, bus e tram il 24, 25 e 26 dicembre - Il 24, 25 e 26 dicembre 2025, Vigilia, Natale e Santo Stefano, ci saranno alcune modifiche agli orari di metro, tram e bus a Roma ... fanpage.it

Natale a Roma: orari Metro e Bus il 24, il 25 e il 31 dicembre e 1 gennaio 2026 - Per le festività natalizie a Roma sono stati previsti importanti interventi finalizzati a soddisfare la crescente richiesta di spostamenti, puntando ... funweek.it

Orari autobus e metro Roma Natale 2025 e Capodanno 2026 - Piano trasporti: tram, bus e metro Roma per Natale 2025 e Capodanno 2026, orari Atac e RomaTPL, i mezzi gratuiti e novità sharing. ecoincitta.it

News - Natale a Roma. Piano mobilità o caccia ai romani dal centro? 3/12/2025

Buon Natale dalla ASL Roma 4 In questa notte speciale, vogliamo augurare un Natale sereno a tutte le persone che ci seguono ogni giorno - facebook.com facebook

Grande vittoria della Juventus che ha dominato la Roma e buon Natale a tutti... x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.