Natale a Roma come passare il 25 dicembre in città La guida completa dai trasporti agli eventi

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma festeggia il Natale del 2025 con tante iniziative in città. Saranno quasi 800mila le presenze stimate tra pellegrini e turisti. A San Pietro, Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano e San Paolo fuori le Mura sono in programma le celebrazioni solenni del Natale, con la chiusura delle. 🔗 Leggi su Romatoday.it

natale a roma come passare il 25 dicembre in citt224 la guida completa dai trasporti agli eventi

© Romatoday.it - Natale a Roma, come passare il 25 dicembre in città. La guida completa dai trasporti agli eventi

Leggi anche: Mercatini e villaggi di Natale a Roma 2025: la guida completa agli eventi

Leggi anche: Guida agli eventi di Natale (23 – 26 dicembre)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Centri commerciali aperti a Natale a Roma: orari 24, 25, 26 dicembre e Capodanno; Roma, trasporti a Natale 2025: guida completa al piano ATAC e alle agevolazioni; Natale e Capodanno: le migliori Mete dove passare le Feste 2025; Natale 2025 a Valencia: tutto quello che c'è da fare nella città spagnola.

natale roma passare 25Natale 2025 a Roma: gli orari di metro, bus e tram il 24, 25 e 26 dicembre - Il 24, 25 e 26 dicembre 2025, Vigilia, Natale e Santo Stefano, ci saranno alcune modifiche agli orari di metro, tram e bus a Roma ... fanpage.it

natale roma passare 25Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Natale e Santo Stefano 2025 a Roma - La maggior parte dei supermercati e dei centri commerciali di Roma chiudono per Natale, il 25 dicembre, e Santo Stefano, 26 dicembre ... fanpage.it

natale roma passare 25Natale a Roma: orari Metro e Bus il 24, il 25 e il 31 dicembre e 1 gennaio 2026 - Per le festività natalizie a Roma sono stati previsti importanti interventi finalizzati a soddisfare la crescente richiesta di spostamenti, puntando ... funweek.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.