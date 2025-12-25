Natale a Roma come passare il 25 dicembre in città La guida completa dai trasporti agli eventi

Roma festeggia il Natale del 2025 con tante iniziative in città. Saranno quasi 800mila le presenze stimate tra pellegrini e turisti. A San Pietro, Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano e San Paolo fuori le Mura sono in programma le celebrazioni solenni del Natale, con la chiusura delle. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Natale a Roma, come passare il 25 dicembre in città. La guida completa dai trasporti agli eventi Leggi anche: Mercatini e villaggi di Natale a Roma 2025: la guida completa agli eventi Leggi anche: Guida agli eventi di Natale (23 – 26 dicembre) La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Centri commerciali aperti a Natale a Roma: orari 24, 25, 26 dicembre e Capodanno; Roma, trasporti a Natale 2025: guida completa al piano ATAC e alle agevolazioni; Natale e Capodanno: le migliori Mete dove passare le Feste 2025; Natale 2025 a Valencia: tutto quello che c'è da fare nella città spagnola. Natale 2025 a Roma: gli orari di metro, bus e tram il 24, 25 e 26 dicembre - Il 24, 25 e 26 dicembre 2025, Vigilia, Natale e Santo Stefano, ci saranno alcune modifiche agli orari di metro, tram e bus a Roma ... fanpage.it

Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Natale e Santo Stefano 2025 a Roma - La maggior parte dei supermercati e dei centri commerciali di Roma chiudono per Natale, il 25 dicembre, e Santo Stefano, 26 dicembre ... fanpage.it

Natale a Roma: orari Metro e Bus il 24, il 25 e il 31 dicembre e 1 gennaio 2026 - Per le festività natalizie a Roma sono stati previsti importanti interventi finalizzati a soddisfare la crescente richiesta di spostamenti, puntando ... funweek.it

Buon Natale dalla ASL Roma 4 In questa notte speciale, vogliamo augurare un Natale sereno a tutte le persone che ci seguono ogni giorno - facebook.com facebook

Grande vittoria della Juventus che ha dominato la Roma e buon Natale a tutti... x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.