Natale a Latina è record di presenze | Migliaia di persone in centro e una città sempre più attrattiva
Con l’arrivo di Natale, e quando mancano ancora quasi due settimane di iniziative ed eventi, è tempo di primi bilanci da parte dell’amministrazione comunale che per queste festività ha messo in piedi un importante calendario di appuntamenti con diverse attrazioni che stanno animando il centro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Natale a Latina, numeri da record e grandi eventi: “Una città tornata protagonista” - Di Cocco fa il punto sulle festività: oltre 10mila visitatori alla Casa di Babbo Natale, appuntamenti fino all’Epifania e forte richiamo anche da fuori città ... latinaoggi.eu
Tutti gli eventi di Natale a Latina: ecco il programma - Dopo l’accensione dell’albero di Natale in piazza del Popolo, avvenuta l'8 dicembre sulle note di Mama’s Soul Beats, prende il via il calendario di eventi che si svolgeranno fino al 7 gennaio su tutto ... ilmessaggero.it
Buon Natale da Latina Oggi Auguri di cuore a tutte le nostre lettrici e a tutti i nostri lettori. Che sia un Natale di serenità, famiglia e speranza per il futuro. Latina Oggi tornerà in edicola sabato 27 dicembre, mentre il nostro sito resterà sempre aggiornato - facebook.com facebook
