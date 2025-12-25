Natale a Latina | come passare il 25 dicembre in provincia Tra mercatini eventi e presepi
E' il giorno di Natale. Tra tradizione, paesaggi suggestivi e un’atmosfera che sa di autenticità, anche la provincia di Latina offre una grande quantità di spunti per trascorrere questo 25 dicembre. E così tra borghi storici, mercatini caratteristici e specialità locali, per chi vuole uscire per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Natale a Latina tra eventi, mercatini e tanto altro: ecco come trascorrere il 25 dicembre in provincia
Leggi anche: Natale a Roma, come passare il 25 dicembre in città. La guida completa dai trasporti agli eventi
Natale a Latina: come passare il 25 dicembre in provincia. Tra mercatini, eventi e presepi.
Natale a Latina, numeri da record e grandi eventi: “Una città tornata protagonista” - Di Cocco fa il punto sulle festività: oltre 10mila visitatori alla Casa di Babbo Natale, appuntamenti fino all’Epifania e forte richiamo anche da fuori città ... latinaoggi.eu
Buon Natale, ma a modo nostro Un augurio speciale a voi e alle vostre famiglie, a presto Auguri Osteria Ciccio’s via Nettuno, 20-22, Cisterna di Latina 339 2529508 #ciccios #osteria #carneallabrace #cucinaitaliana #cisterna #latina - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.