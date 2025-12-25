Trascorrere il Natale lontano da casa, in una delle aree più sensibili dello scacchiere internazionale, assume sempre un significato particolare. È in questo contesto che il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti ha scelto di condividere la vigilia e il giorno di Natale con i militari italiani schierati nella base italiana di supporto a Gibuti, snodo strategico nel Corno d’Africa e punto di riferimento per le missioni internazionali dell’Italia. L’Italia a Gibuti. “ Onorata ed emozionata di condividere il Natale con chi tiene alto il Tricolore in una area delicata e durante una fase geopolitica complessa; siete il nostro orgoglio e rappresentate uno dei volti migliori dell’Italia all’estero ”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Secoloditalia.it - Natale a Gibuti, Rauti incontra il contingente italiano: "Siete uno dei volti migliori dell'Italia all'estero"

FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «DIFESA: RAUTI NATALE CON MILITARI ITALIANI A GIBUTI “GRAZIE RAGAZZI” - "L'Africa è terreno di confronto e di competizione crescente e le missioni delle Forze Armate italiane nel Corno d'Africa hanno una valenza strategica per gli ... agenziagiornalisticaopinione.it

BUON NATALE RAGAZZI #25dicembre #Natale VIDEOCONFERENZA CON I MILITARI IN SOMALIA Non avendo potuto raggiungere la #Somalia per motivi di sicurezza, in videocollegamento dalla #Base di #Gibuti BMIS ho fatto gli auguri e p x.com

Gibuti - #BMIS #24dicembre #VigiliadiNatale con il nostro Contingente della Base Militare Italiana di Supporto #AmedeoGuillet. In #Africa le missioni internazionali hanno particolare valenza strategica per gli equilibri globali di #sicurezza e #stabilit - facebook.com facebook