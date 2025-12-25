Natale a canestro la maratona NBA illumina il Christmas Day di Sky Sport e NOW
Nella Casa del Basket le sfide della NBA 20252026 il giorno di Natale il tradizionale appuntamento. CON LE 5 PARTITE DELL’ NBA CHRISTMAS DAY. UNA MARATONA DI 14 ORE CONSECUTIVE DI BASKET TUTTE DA VIVERE IN DIRETTA SU SKY E NOW 4 sfide con il commento in italiano e gli studi pre e post: alle 18 New York-Cleveland. alle 20.30 Oklahoma City-San Antonio. alle 23 Golden State-Dallas. alle 2 L.A. Lakers-Houston. alle 4.30 Denver-Minnesota. Ogni giorno su Sky Sport 24 highlights, notizie, analisi e approfondimenti I canestri e i risultati della notte americana disponibili fin dal mattino on demand e sul sito skysport. 🔗 Leggi su Digital-news.it
