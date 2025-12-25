Dicembre 2025 offre agli appassionati di astronomia e alle famiglie l’occasione perfetta per osservare il cielo notturno, tra congiunzioni planetarie, sciami di meteore e altri eventi celesti. Le festività diventano così un momento ideale per introdurre bambini e adulti all’osservazione astronomica, con appuntamenti che non richiedono strumenti professionali, ma solo occhi attenti e, se possibile, un binocolo. Congiunzioni planetarie imperdibili. A dicembre 2025 non ci sarà una grande congiunzione tra Giove e Saturno, come quella che avviene circa ogni vent’anni (l’ultima risale al 2020). Tuttavia, il cielo offrirà altri eventi spettacolari: congiunzioni tra la Luna e i pianeti, che regaleranno serate indimenticabili per adulti e bambini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Natale 2025 sotto le stelle: gli spettacoli più belli del cielo a dicembre

Leggi anche: Buona Vigilia di Natale 2025: le immagini, le gif e i meme più belli per gli auguri del 24 dicembre

Leggi anche: Pioggia di stelle cadenti in arrivo: sarà uno degli spettacoli più belli mai visti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Regali di Natale 2025: tante idee sfiziose, golose e sotto i 100 euro; Una Notte Stellata al Museo – Speciale Natale Sabato 20 dicembre 2025; Ricco e variegato il programma degli eventi di fine anno della; Concerto di Natale 2025.

Natale 2025 sotto le stelle: gli spettacoli più belli del cielo a dicembre - Il Natale 2025 regala spettacoli celesti imperdibili: congiunzioni planetarie, le luminose Geminidi e altri eventi astronomici rendono le serate festive l’occasione perfetta per osservare il cielo con ... ilgiornale.it