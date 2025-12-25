Natale 2025 Salvini sui social | Dopo 5 anni è il primo che festeggio da assolto
“Tanti, tanti e tanti auguri di serenità, di salute, di successo, di pace per il mondo che ci circonda”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini in un videomessaggio sui social. “Io sono felice perché dopo cinque anni di processi, di viaggi e testimonianze, è il primo Natale che posso festeggiare in famiglia, non più da indagato o da imputato, ma da italiano assolto, libero, perché ho difeso la sicurezza, i confini e la dignità del mio Paese”, ha spiegato riferendosi all’ epilogo della vicenda giudiziaria Open Arms. “Non la faccio lunga. Vi auguro che il 2026 vi porti tutto quello che questo 2025 ha faticato a portare nelle vostre case. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Natale, gli auguri di Salvini: “Felice per il primo da assolto dopo 5 anni”
Leggi anche: Gli auguri di Natale di Salvini: "Il primo da assolto dopo 5 anni. Sono felice"
Salvini sulla famiglia nel bosco: Separare i bambini a Natale è violenza di Stato senza precedenti. Il padre vedrà i figli due ore e mezza; Salvini: “Separare una famiglia a Natale è una violenza di Stato”; Famiglia nel bosco, Salvini: Separarli a Natale violenza di Stato senza senso; I politici italiani più seguiti sui social nel 2025: Meloni davanti a Salvini, solo Conte regge il passo.
Gli auguri di Natale dei politici sui social: da Meloni a Salvini - Sono diversi i politici che, nel giorno di Natale, hanno deciso di postare sui social i loro auguri. tg24.sky.it
Natale, Salvini cita Chaplin. Da Renzi a La Russa, Tajani... Gli auguri dei politici - "'Non smettere mai di sorridere, perché un giorno senza sorriso è un giorno perso'. affaritaliani.it
Gli auguri di Natale di Salvini: "Il primo da assolto dopo 5 anni. Sono felice" - Il vicepremier e leader della Lega ha postato un filmato sui social, facendo riferimento alla conclusione della vicenda Open Arms: "È il primo Natale che posso festeggiare in famiglia, non più da inda ... today.it
Il maglione di Meloni, Salvini e il «primo Natale da assolto dopo 5 anni», Santanchè nella neve: gli auguri della politica x.com
Salvini: «Auguri di pace e salute, sono felice per il primo Natale da assolto dopo 5 anni». Il messaggio sui social - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.