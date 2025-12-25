Natale 2025 Papa Leone XIV porta il Bambin Gesù al presepe al termine della Messa in San Pietro – Il video
(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 24 dicembre 2025 Papa Leone XIV ha celebrato la sua prima messa di Natale in San Pietro dalla sua elezione al Pontificato. Al termine della celebrazione il Papa ha deposto il Bambin Gesù nel presepe interno alla Basilica, accompagnato dai cardinali. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
