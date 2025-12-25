Natale 2025 Padova sceglie la casa | feste in famiglia e spese più caute
Il Natale 2025, a Padova, si consumerà soprattutto in casa. La grande maggioranza dei cittadini trascorrerà la Vigilia e il pranzo del 25 dicembre tra le mura domestiche, proprie o di parenti e amici. Le uscite al ristorante restano una scelta minoritaria, in lieve flessione rispetto allo scorso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
