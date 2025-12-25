Natale 2025 Padova sceglie la casa | feste in famiglia e spese più caute

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale 2025, a Padova, si consumerà soprattutto in casa. La grande maggioranza dei cittadini trascorrerà la Vigilia e il pranzo del 25 dicembre tra le mura domestiche, proprie o di parenti e amici. Le uscite al ristorante restano una scelta minoritaria, in lieve flessione rispetto allo scorso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: Natale 2025, supermercati aperti per le spese delle feste: dove andare il 24, il 25 e il 26 dicembre

Leggi anche: Come sarà il Natale dei bimbi del bosco, domani la decisione sulle feste col papà: “Potrebbe stare in casa famiglia”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Durante le festività invernali: didattica, servizi e iniziative speciali; Tempo di Natale in Basilica del Santo a Padova, il calendario degli appuntamenti da domani, 16 dicembre, all’Epifania; NATALE AL RISTORANTE DA “SOLD OUT” A PADOVA; Natale a tavola, si va verso il tutto esaurito nei ristoranti del Padovano.

natale 2025 padova sceglieNatale a km zero, a Padova cresce la scelta delle tipicità locali - Secondo Coldiretti, in città e in provincia cresce la scelta di prodotti agroalimentari locali per le feste: aumentano presenze nei mercati, spesa pro capite e acquisti di ceste natalizie a chilometro ... padovaoggi.it

natale 2025 padova sceglieNatale, l'iniziativa di Sant'Egidio con il tradizionale pranzo in chiesa con i poveri a Padova - Le sale si riempiranno di persone senza dimora, anziani, famiglie in difficoltà e rifugiati, tra cui anche alcuni arrivati in Italia grazie ai corridoi umanitari ... padovaoggi.it

Acquisti di Natale, Padova è la prima provincia del Veneto con 433 milioni di spesa: «La media è di circa mille euro a famiglia» - Con 433 milioni di euro spesi in prodotti e servizi tipici del Natale nel solo mese di dicembre, Padova si colloca tra le province italiane con il più alto volume di consumi delle festività, ... ilgazzettino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.