La Sindaca Grasso ha poi lanciato un forte appello alla serenità e alla pacificazione, invitando i cittadini a superare rancori e divisioni. In occasione delle festività natalizie, la Sindaca di Durazzano, Pasqualina Grasso, tramite un video, ha rivolto alla cittadinanza un messaggio di auguri intenso e carico di significato, centrato sui valori della riconciliazione, della comunità e della speranza. Nel suo intervento, la Sindaca ha ricordato il forte legame umano e professionale che la unisce da sempre al paese, sottolineando come la scelta di mettersi al servizio della comunità, anche dopo la pensione, sia nata da un profondo amore per Durazzano e per i suoi cittadini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Natale 2025, messaggio Sindaca di Durazzano Grasso "Ritroviamo serenità, unità e fiducia nel futuro"

