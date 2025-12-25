Natale 2025 le voci dei fedeli dopo l' Urbi et Orbi | Almeno oggi le bombe dovrebbero fermarsi – Il video

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 25 dicembre 2025 Papa Leone XIV ha dato la sua tradizionale benedizione Urbi et Orbi di Natale dal balcone della Basilica di San Pietro in Vaticano. Ad ascoltarlo migliaia di fedeli, nonostante la pioggia. "Molto importante – dice una ragazza ucraina – sentire questa solidarietà al mio Paese". "Almeno a Natale le bombe dovrebbero fermarsi". "E' stato molto bello ed emozionante sentire le parole del Papa". "Molto emozionante". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Natale 2025, le voci dei fedeli dopo l'Urbi et Orbi: "Almeno oggi le bombe dovrebbero fermarsi"

Leggi anche: Benedizione Urbi et Orbi Natale 2025 streaming e diretta tv: dove vedere con Papa Leone

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Festività natalizie e chiusura del Giubileo nelle cattedrali di Gubbio e Città di Castello; Messina celebra il Natale: tra liturgie, musica e tradizioni viventi; Natale a Bergamo: le messa della vigilia alle Autolinee e i concerti in Santa Maria Maggiore; Natale in Terra Santa: patriarchi e capi Chiese Gerusalemme, “nonostante cessate il fuoco, centinaia di persone hanno continuato a essere uccise”.

Natale 2025, le voci dei fedeli dopo l'Urbi et Orbi: "Almeno oggi le bombe dovrebbero fermarsi" - Papa Leone XIV ha dato la sua tradizionale benedizione Urbi et Orbi di Natale dal balcone della Basilica di San Pietro in Vaticano. ilgiornale.it