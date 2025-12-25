Natale 2025 le voci dei fedeli dopo l' Urbi et Orbi | Almeno oggi le bombe dovrebbero fermarsi – Il video
(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 25 dicembre 2025 Papa Leone XIV ha dato la sua tradizionale benedizione Urbi et Orbi di Natale dal balcone della Basilica di San Pietro in Vaticano. Ad ascoltarlo migliaia di fedeli, nonostante la pioggia. "Molto importante – dice una ragazza ucraina – sentire questa solidarietà al mio Paese". "Almeno a Natale le bombe dovrebbero fermarsi". "E' stato molto bello ed emozionante sentire le parole del Papa". "Molto emozionante". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
