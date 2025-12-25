Natale 2025 gli auguri dell’Inter | Significa non essere mai soli a casa – VIDEO

Inter News 24 Natale 2025, gli auguri dell'Inter: «Significa non essere mai soli a casa». Il videomessaggio sui social del club nerazzurro per i tifosi. Nel giorno di Natale 2025, l' Inter ha raggiunto i propri sostenitori in ogni angolo del globo con un video speciale pubblicato sui canali social ufficiali. La campagna, curata da Inter Media House e intitolata "Home Never Alone", celebra il forte senso di appartenenza che lega il popolo nerazzurro. Le immagini mostrano un albero addobbato con statuette raffiguranti i leader della squadra: dal capitano Lautaro Martinez al giovane bomber Pio Esposito, passando per il centrocampista Nicolò Barella e l'attaccante Marcus Thuram.

