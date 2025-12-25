natale 2025 ecco le farmacie di turno a salerno

Nel giorno di Natale, diverse le farmacie di turno a Salerno. In particolare, risulta aperta la Ippocratica in via Picenza (9-13.30 e 17-21), nonchè la Pavese di via Trento di mattina (9-13.30) e l'Artemis in via Belvedere (8-22). Ancora, il 25 dicembre resta operativa la farmacia Costabile di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

