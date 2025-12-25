Natale 1908 la voce della memoria | teatro e musica per ricordare Mario Falcone
Un omaggio sentito, carico di memoria e significato, per uno scrittore che ha saputo interrogare le ferite profonde della storia collettiva. Sabato 27 dicembre il Movimento Teatrale Kymé renderà tributo a Mario Falcone con “Natale 1908”, appuntamento inserito nella rassegna Musica al Centro 2025. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Natale 1908, la voce della memoria: teatro e musica per ricordare Mario Falcone.
