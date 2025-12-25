Nasry Asfura sostenuto da Trump è il vincitore delle elezioni presidenziali in Honduras

Nasry Asfura è il vincitore delle elezioni presidenziali in Honduras dopo settimane di ritardi dovuti a problemi tecnici e accuse di frode. Secondo il Consiglio elettorale nazionale (CNE), il candidato conservatore del Partito Nazionale, sostenuto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha vinto con il 40,3% dei voti, superando Salvador Nasralla del Partito Liberale di centro-destra, che ha ottenuto il 39,5%. In un post su X, Asfura ha scritto: “Honduras: sono pronto a governare. Non vi deluderò”. Nel frattempo, Nasralla ha dichiarato in una conferenza stampa: “Non accetterò un risultato basato sulle omissioni”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

