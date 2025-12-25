Nardò scuola intitolata a Sergio Ramelli | è la prima volta in Italia

Intitolato a Sergio Ramelli  il nuovo edificio scolastico di piazza Giulio Cesare a Nardò, in provincia di Lecce. Lo ha stabilito una delibera della Giunta del comune leccese, guidato dal sindaco Giuseppe 'Pippi' Mellone. Il primo cittadino ha proposto l'intitolazione della scuola al militante del Fronte della Gioventù, ucciso a 18 anni a Milano nel 1975, per il "significato civico ed educativo" della sua figura che, si legge nella delibera approvata ieri sera, si colloca all'interno "di una stagione storica che ha prodotto numerose vittime giovani, spesso studenti, appartenenti a orientamenti diversi". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

