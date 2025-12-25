Napoli | 7 anniferito da sparo in strada

14.13 Un bambino di 7 anni è stato ferito di striscio da un proiettile,in una piazza a Pomigliano d'Arco, nel Napoletano. Medicato in ospedale per una lieve ferita al braccio, ha avuto 7 giorni di prognosi. Indagini per capire cosa sia accaduto: la famiglia del bambino non ha mai avuto a che fare con le forze dell' ordine. Non si esclude che il colpo sia stato sparato in aria per festeggiare il Natale e che il bambino sia stato colpito perché casualmente sulla linea di tiro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

