Napoli vs Udinese | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Rivisitiamo tecnicamente la gara Udinese-Napoli, 1-0, Quindicesima Giornata di Serie A. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 4-3; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 0-0; Secondo Tempo, 4-3. Percentuali Realizzative Totali:. 25,00% – 00,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 00,00% – 00,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 25,00% – 00,00%. Primo Tempo (0-0). Primo Tempo bloccato. Secondo Tempo (1-0) . 58?, Piotrowski, Traversa. 67? Zaniolo. 73? Gol di Ekkelenkamp. 87? Hojlund. 90? Zarraga. Prosegue la cronaca. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

