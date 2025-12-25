Napoli un marchio dop per l' Arte presepiale La proposta del maestro Ferrigno
“Come tutelare l’arte presepiale dall’invasione di manufatti in serie dall’estero? Semplice, con un marchio dop cercando di dare la tracciabilità della lavorazione individuando l’artigiano e il tipo di lavorazione. Un po’ come avviene per il settore dei prodotti agroalimentari”. E’ la proposta formulata al microfono di LaPresse dal Maestro d’Arte presepiale Marco Ferrigno, la cui bottega a San Gregorio Armeno è giunta alla quinta generazione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
