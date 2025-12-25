Napoli, 25 dicembre 2025 - Quando si vince le copertine le prende di norma chi segna e, parlando della Supercoppa Italiana appena finita in bacheca, è il caso di Rasmus Hojlund e soprattutto David Neres, che con le loro firme hanno steso prima Milan e poi Bologna, ma dietro le quinte, in ogni senso, il grosso del lavoro lo fanno le difese: a Riad, restando in casa Napoli, Antonio Conte ha scelto la linea dell'esperienza che potrebbe diventare qualcosa di più di una soluzione buona solo per le cosiddette partite che contano. Una difesa esperta ma tornata solida. Nei giorni che mettevano in palio il primo trofeo stagionale, andato poi effettivamente agli azzurri, il tecnico salentino si è affidato a Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Juan Jesus, 97 anni in tre ma anche tanto, tantissimo mestiere quando la posta in palio è alta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, per la difesa Conte vara la linea dell'esperienza

Leggi anche: Napoli, l'esperienza in difesa e super Hojlund: le mosse di Conte per uscire dalla crisi

Leggi anche: La resistenza ucraina è oggi la linea di difesa dell’ordine europeo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

CAMPIONI Napoli, la firma di Conte sulla Supercoppa: difesa blindata, Neres devastante e Højlund decisivo - La Supercoppa italiana parla azzurro e racconta, più di ogni altra cosa, cosa significhi oggi avere ... statoquotidiano.it

Asimmetrico e verticale, è il nuovo Napoli di Conte - Hojlund pivot, l'evoluzione di Neres, al Bologna di Italiano è rimasto il possesso palla (51%) e pochissimo altro. ilnapolista.it