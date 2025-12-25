Napoli pedoni a rischio sul piazzale della stazione di Santa Maria degli Angeli E viene in mente un antico detto…

di Paolo Pantani Quando in aereo tornavo da Bruxelles, dopo un meeting europeo, incrociai Ciriaco De Mita, seduto al mio fianco e gli parlai del progetto pilota urbano innovativo Piazze Telematiche di Scampia, a rischio di fallire per la assenza di un piano gestionale, “o viecchio”, così veniva chiamato dagli Irpini mi disse: “Paolo noi facciamo le cose “nuove”, siamo sempre i primi in questo, ma poi ci mettiamo dentro le cose” vecchie”. Aveva perfettamente ragione, con la sua saggezza. Infatti una società decadente, anche quando coraggiosamente si si cimenta sulla innovazione, non riesce a fare innovazione di processo, solo atti unici, non si continua fino in fondo e fino alla fine, è project management, vecchio pallino di Paolo Peddis, ingegnere minerario di Iglesias, mio maestro al Formez. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

