Nel giorno della finale di Supercoppa Italiana, la SSC Napoli ha annunciato una nuova partnership che ha già scatenato la curiosità di tutti i tifosi. Si tratta di quella con Google, che renderà Google Gemini e Google Pixel Official AI and Smartphone Partner del club per la stagione 20252026. Grazie aad essi, la SSC Napoli svilupperà format originali per raccontare il mondo partenopeo, come quello delle statuine del presepe con i propri volti. La partnership fra Napoli e Google: il trend è già virale. È già un trend virale la possibilità di realizzare una statuina del presepe in maglia SSC Napoli col proprio volto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il nuovo accordo sta scatenando i tifosi: è già diventato un trend

