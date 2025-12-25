Il Napoli prepara le prossime mosse in vista della finestra di mercato, lavorando dietro le quinte con grande attenzione. Il direttore sportivo Giovanni Manna è in costante sintonia con Antonio Conte, con l’obiettivo di definire una strategia chiara tra rinforzi e tagli alla rosa. In questo momento, il focus del club è soprattutto sulle uscite. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Napoli, cinque cessioni nel mercato invernale: via anche due nuovi acquisti

Leggi anche: Mercato, il Napoli cerca due centrocampisti ma dipende anche dalle cessioni (Corrmezz)

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Mercato Napoli, SKY annuncia 5 cessioni a gennaio: i nomi; La Lazio potrà fare mercato nella prossima sessione: rispettati i parametri; Napoli, cosa c'è sotto l'albero: le cessioni, i rinnovi e un cambio di strategia per la volata Scudetto; Due giocatori del Napoli chiederanno di essere ceduti in prestito: lo scenario.

Napoli, cinque cessioni nel mercato invernale: via anche due nuovi acquisti - Il Napoli prepara le prossime mosse in vista della finestra di mercato, lavorando dietro le quinte con grande attenzione. dailynews24.it

CDS - Napoli, a gennaio possibili cinque cessioni, Lucca piace molto in Italia e in Inghilterra - Sono quattro i giocatori che cercano più spazio e molto probabilmente lo faranno altrove. napolimagazine.com