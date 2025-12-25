Napoli auguri di buon Natale anche dal presidente De Laurentiis | Sapere di…

È un Natale da Supercampioni per il Napoli, che non poteva sperare in un 25 dicembre migliore dopo la vittoria della Supercoppa Italiana dello scorso lunedì. Un anno fantastico per i partenopei, coronato dal quarto Scudetto della propria storia e dalla terza Supercoppa. Come da tradizione anche il presidente Aurelio De Laurentiis ci ha tenuto ad augurare un felice Natale a tutta la grande famiglia azzurra con un messaggio sui social. Messaggio di auguri da De Laurentiis: “Anno molto bello e ricco di successi”. Sul suo profilo X, il numero uno del Napoli ha condiviso un lungo messaggio di auguri per i suoi tanti tifosi sparsi nel mondo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, auguri di buon Natale anche dal presidente De Laurentiis: “Sapere di…” Leggi anche: De Laurentiis torna a far discutere: che frecciata dal presidente del Napoli Leggi anche: De Laurentiis miglior presidente della Serie A: Due trofei, gli auguri per il 2026 e la frecciata al Palazzo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Buon Natale da Calcionapoli1926.it: tanti auguri dalla nostra redazione; Auguri Napoli, il 21 dicembre la città compie 2500 anni; Buon Natale ai lettori di; Napoli-Bologna 2-0: Neres al peperoncino, Supercoppa a Conte. "A Natale il regalo più bello è uno…”, gli auguri della SSC Napoli - "A Natale il regalo più bello è un sorriso da condividere insieme. tuttonapoli.net

ADL: "Buon Natale! Sapere di aver contribuito a regalare momenti di gioia ai nostri tifosi mi rende felice" - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, fa gli auguri di Buon Natale a tutti i tifosi azzurri con un tweet sul proprio account X: "A nome di tutto il Calcio Napoli gli auguri ... tuttonapoli.net

A nome di tutto il Calcio Napoli gli auguri più sinceri e calorosi di buon Natale a tutti. Per il Napoli è stato un anno molto bello e ricco di successi. Sapere di aver contribuito a regalare momenti di gioia ai nostri tifosi mi rende felice. Che il Natale sia un’occasion x.com

