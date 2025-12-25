Napoli arrestato il latitante Antonio Aloia | dormiva con la pistola carica accanto

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato il latitante Antonio Aloia: scovato in una casa a Gricignano d'Aversa. È il 23 esimo latitante arrestato quest'anno dai carabinieri di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Camorra: arrestato latitante Ciro Andolfi, fra i 100 più pericolosi. Ecco dove si nascondeva; Al generale Antonio De Vita la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri; Arrestato Ciro Adinolfi: era tra i 100 latitanti più pericolosi - - Quotidiano di; Napoli, arrestato il latitante Ciro Andolfi: il bunker.

napoli arrestato latitante antonioCarabinieri, arrestato il latitante Antonio Aloia (VIDEO) - Alle prime luci dell’alba i Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna coordinati dalla DDA partenopea hanno rintracciato e arrestato il ... msn.com

napoli arrestato latitante antonioCamorra, arrestato Antonio Aloia: era latitante da 16 mesi - Si nascondeva in un appartamento di Gricignano d'Aversa e quando i carabinieri hanno fatto irruzione, stava dormendo. rainews.it

Latitante si fa scovare a Natale: aveva una pistola sul comodino (VIDEO) - Aloia doveva scontare 27 anni e tre mesi di reclusione, la sua pena sarebbe terminata nel 2030. napolitoday.it

