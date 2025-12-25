Napoli arrestato il latitante Antonio Aloia | dormiva con la pistola carica accanto

Camorra, arrestato Antonio Aloia: era latitante da 16 mesi - Si nascondeva in un appartamento di Gricignano d'Aversa e quando i carabinieri hanno fatto irruzione, stava dormendo. rainews.it

Latitante si fa scovare a Natale: aveva una pistola sul comodino (VIDEO) - Aloia doveva scontare 27 anni e tre mesi di reclusione, la sua pena sarebbe terminata nel 2030. napolitoday.it

E' stato trovato all'interno di un nascondiglio e arrestato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli, Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di recl - facebook.com facebook

Latitante arrestato dopo 3 anni in fuga: era in un nascondiglio ricavato dietro ad un termosifone in un appartamento nella periferia di Napoli. I Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno rintracciato ed eseguito un provvedimento di esecuzione di pen x.com

