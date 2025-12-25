Musulmano prega lo investe soldato Idf

21.10 Le forze armate israeliane hanno annuniato un'indagine dopo che un israeliano pesantemente armato è stato ripreso mentre investiva con un quad un musulmano che pregava sul ciglio di una strada vicino Ramallah,in Cisgiordania. Poco prima aveva aperto il fuoco e ferito due palestinesi nel villaggio di Deir Jarir a Ramallah. "Un'indagine iniziale ha rivelato che si tratta di un soldato riservista che ha sparato in abiti civili",ha riferito un portavoce dell'Idf."L'arma è stata sequestrata ed è stato sospeso dal servizio". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

