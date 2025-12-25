Muore soffocato dal panettone la vigilia di Natale La tragedia nel torinese
Stava mangiando una fetta di panettone quando un piccolo boccone si è bloccato nelle alte vie respiratorie impedendo il passaggio dell'aria. Non c'è stato più nulla da fare quando sono arrivati i sanitari del 118 nel quartiere Borgo Nuovo a Settimo Torinese. Un 47enne, Giovanni Lopez, aveva già perso i sensi ed era andato in arresto cardio circolatorio. L'uomo era andato a pranzo dai genitori e stava assaggiando una fetta del tipico dolce natalizio prima del pranzo della Vigilia. I parenti hanno provato in ogni modo ad aiutarlo, ma non sono riusciti a liberargli le vie aeree e quindi a salvarlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
