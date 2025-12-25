Muore soffocato dal panettone la vigilia di Natale La tragedia nel torinese

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stava mangiando una fetta di panettone quando un piccolo boccone si è bloccato nelle alte vie respiratorie impedendo il passaggio dell'aria. Non c'è stato più nulla da fare quando sono arrivati i sanitari del 118 nel quartiere Borgo Nuovo a Settimo Torinese. Un 47enne, Giovanni Lopez, aveva già perso i sensi ed era andato in arresto cardio circolatorio. L'uomo era andato a pranzo dai genitori e stava assaggiando una fetta del tipico dolce natalizio prima del pranzo della Vigilia. I parenti hanno provato in ogni modo ad aiutarlo, ma non sono riusciti a liberargli le vie aeree e quindi a salvarlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

muore soffocato dal panettone la vigilia di natale la tragedia nel torinese

© Ilgiornale.it - Muore soffocato dal panettone la vigilia di Natale. La tragedia nel torinese

Leggi anche: Muore soffocato da un boccone di panettone: vigilia di Natale si trasforma in tragedia a Settimo Torinese

Leggi anche: Muore soffocato da boccone di panettone durante il pranzo della Vigilia di Natale, tragedia a Settimo Torinese

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Muore soffocato da un boccone di panettone: Natale di lutto a Settimo Torinese; Muore soffocato da un boccone di panettone: Natale di lutto a Settimo Torinese.

muore soffocato panettone vigiliaSoffoca con fetta panettone, 47enne muore a Settimo Torinese - L'episodio è avvenuto durante il pranzo della vigilia di Natale, in presenza dei familiari della vittima. msn.com

muore soffocato panettone vigiliaSoffocato da una fetta di panettone, 47enne muore il giorno della Vigilia di Natale: la tragedia nel Torinese - Un uomo di 47 anni è morto a Settimo Torinese (Torino), soffocato da una fetta di panettone. leggo.it

muore soffocato panettone vigiliaMuore soffocato dal panettone la vigilia di Natale. La tragedia nel torinese - Quando è arrivato il 118 non c'era più nulla da fare ... ilgiornale.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.