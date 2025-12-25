Muore soffocato dal panettone a 47 anni | i rischi del dolce di Natale per eccellenza
Torino, 25 dicembre 2025 – Tragedia a Settimo Torinese. Un uomo di 47 anni è morto soffocato da una fetta di panettone durante il pranzo della vigilia. Con lui c’erano i familiari che hanno fatto di tutto per salvarlo mentre chiamavano il 118. I soccorritori, arrivati quando era già priva di sensi, hanno tentato di rianimarlo invano. Non c’è stato niente da fare. E così in pochi minuti un’occasione di gioia ha lasciato spazio alla disperazione. Il panettone, dolce di Natale per eccellenza e un must delle feste, nasconde qualche insidia: è infatti considerato fra i cibi ad alto rischio soffocamento per soggetti fragili (bambini, anziani, persone con difficoltà di deglutizione) ma anche per chi ha una ridotta salivazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
