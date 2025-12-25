Muore soffocato da una fetta di panettone tragedia nel Torinese

AGI - Un uomo di 47 anni è morto a Settimo Torinese (Torino), soffocato da una fetta di panettone. L'episodio è avvenuto durante il pranzo della vigilia di Natale, in presenza dei familiari della vittima, che hanno provato un intervento disperato senza però riuscire a evitare il soffocamento. L'intervento dei soccorsi. Sul posto sono quindi giunti i soccorritori, che hanno cercato invano di rianimare il 47enne. Intervenuti anche i carabinieri di Settimo Torinese e il medico legale dell'Asl To4. 🔗 Leggi su Agi.it

