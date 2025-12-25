Muore soffocato da una fetta di panettone durante il pranzo la tragedia a Settimo Torinese | I familiari hanno provato a salvarlo

Il pranzo della vigilia di Natale si è trasformato in una tragedia per una famiglia di Settimo Torinese, in Piemonte. Giovanni Lopez, 47 anni, è morto soffocato da un boccone di panettone mentre festeggiava a casa dei suoi genitori, in via Foglizzo, nel quartiere Borgo Nuovo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il dolce gli avrebbe ostruito le vie respiratorie. L’intervento di parenti e 118. I familiari, subito accorsi in suo aiuto, hanno chiamato tempestivamente il 118. In pochi minuti sono arrivati i sanitari di Azienda Zero, ma non c’è stato nulla da fare per il 47enne: il medico ha potuto solo constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Open.online

