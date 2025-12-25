muore soffocato da un pezzo di frutta tragedia nel torinese

AGI - Un uomo di 47 anni è morto a Settimo Torinese (Torino), soffocato da un pezzo di frutta. È accaduto durante il pranzo della vigilia di Natale, in presenza dei familiari della vittima, che hanno provato un intervento disperato senza però riuscire a evitare il soffocamento. In un primo momento si pensava che l’uomo fosse deceduto a causa di un pezzo di panettone, ipotesi poi smentita dal medico legale. L'intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i soccorritori, che hanno cercato invano di rianimare il 47enne. Intervenuti anche i carabinieri di Settimo Torinese e il medico legale dell'Asl To4. 🔗 Leggi su Agi.it

Giovanni Lopez muore soffocato da un pezzo di frutta al pranzo della vigilia di Natale. Aveva 47 anni; SETTIMO TORINESE – 47enne muore soffocato da un pezzo di frutta durante il pranzo

