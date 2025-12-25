AGI - Un uomo di 47 anni è morto a Settimo Torinese (Torino), soffocato da un pezzo di frutta. È accaduto durante il pranzo della vigilia di Natale, in presenza dei familiari della vittima, che hanno provato un intervento disperato senza però riuscire a evitare il soffocamento. Secondo quanto si apprende, il medico legale ha trovato a ostruire le vie aeree dell'uomo un bolo alimentare formato da panettone e mandarino, frutta fresca e non candita. L'intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i soccorritori, che hanno cercato invano di rianimare il 47enne. Intervenuti anche i carabinieri di Settimo Torinese e il medico legale dell'Asl To4. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Muore soffocato da un panettone, tragedia nel Torinese

Leggi anche: Muore soffocato da una fetta di panettone, tragedia nel Torinese

Leggi anche: Muore soffocato dal panettone la vigilia di Natale. La tragedia nel torinese

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Muore soffocato da un boccone di panettone: Natale di lutto a Settimo Torinese; Torino, mangia panettone e muore soffocato alla vigilia di Natale; Adolescenti sempre più fragili: «Uno su 5 ha disagi psichiatrici»; Torino, mangia panettone e muore soffocato alla vigilia di Natale.

Muore soffocato dal panettone a 47 anni: i rischi del dolce di Natale per eccellenza - La consistenza di panettone e pandori può essere un problema, e non solo per bimbi e anziani ... quotidiano.net