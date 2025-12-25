Muore soffocato da un panettone tragedia nel Torinese
AGI - Un uomo di 47 anni è morto a Settimo Torinese (Torino), soffocato da un pezzo di frutta. È accaduto durante il pranzo della vigilia di Natale, in presenza dei familiari della vittima, che hanno provato un intervento disperato senza però riuscire a evitare il soffocamento. Secondo quanto si apprende, il medico legale ha trovato a ostruire le vie aeree dell'uomo un bolo alimentare formato da panettone e mandarino, frutta fresca e non candita. L'intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i soccorritori, che hanno cercato invano di rianimare il 47enne. Intervenuti anche i carabinieri di Settimo Torinese e il medico legale dell'Asl To4. 🔗 Leggi su Agi.it
