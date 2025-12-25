Muore soffocato da un boccone di panettone | vigilia di Natale si trasforma in tragedia a Settimo Torinese
Un tragico incidente domestico si è verificato nel pomeriggio della vigilia di Natale a Settimo Torinese. Giovanni Lopez, 47 anni, ha perso la vita dopo che un pezzo di panettone gli ha ostruito le vie aeree. L’uomo si trovava nell’abitazione dei genitori, in via Foglizzo, nel quartiere Borgo Nuovo, dove stava trascorrendo le festività. L’episodio è avvenuto intorno alle 14.30, subito dopo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
