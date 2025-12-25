Muore soffocato da boccone di panettone durante il pranzo della Vigilia di Natale tragedia a Settimo Torinese

25 dic 2025

Un uomo di 47 anni è morto soffocato nel primo pomeriggio della Vigilia di Natale (mercoledì 24 dicembre) da un boccone di panettone durante il pranzo con i parenti. Il fatto è accaduto a Settimo Torinese, il 47enne si chiamava Giovanni Lopez. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

