Un tragico incidente domestico si è verificato nel pomeriggio della vigilia di Natale a Settimo Torinese. Giovanni Lopez, 47 anni, ha perso la vita dopo un improvviso soffocamento mentre si trovava nell’abitazione dei genitori, in via Foglizzo, nel quartiere Borgo Nuovo, dove stava trascorrendo le festività. Il malore dopo il pranzo L’episodio è avvenuto intorno alle 14.30, subito dopo il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Muore soffocato a Settimo Torinese, la causa del decesso un boccone di panettone e mandarino

Leggi anche: Tragedia a Settimo Torinese: muore soffocato da un boccone di panettone alla vigilia di Natale

Leggi anche: Muore soffocato da un boccone di panettone: vigilia di Natale si trasforma in tragedia a Settimo Torinese

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Muore soffocato da un boccone di panettone: Natale di lutto a Settimo Torinese; SETTIMO TORINESE – 47enne muore soffocato da un pezzo di frutta durante il pranzo; Giovanni Lopez muore soffocato da un pezzo di frutta al pranzo della vigilia di Natale. Aveva 47 anni; Adolescenti sempre più fragili: «Uno su 5 ha disagi psichiatrici».

Soffoca con fetta panettone, 47enne muore a Settimo Torinese - L'episodio è avvenuto durante il pranzo della vigilia di Natale, in presenza dei familiari della vittima, ... msn.com