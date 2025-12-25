Muore soffocato a Settimo Torinese la causa del decesso un boccone di panettone e mandarino
Un tragico incidente domestico si è verificato nel pomeriggio della vigilia di Natale a Settimo Torinese. Giovanni Lopez, 47 anni, ha perso la vita dopo un improvviso soffocamento mentre si trovava nell’abitazione dei genitori, in via Foglizzo, nel quartiere Borgo Nuovo, dove stava trascorrendo le festività. Il malore dopo il pranzo L’episodio è avvenuto intorno alle 14.30, subito dopo il. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Tragedia a Settimo Torinese: muore soffocato da un boccone di panettone alla vigilia di Natale
Leggi anche: Muore soffocato da un boccone di panettone: vigilia di Natale si trasforma in tragedia a Settimo Torinese
Muore soffocato da un boccone di panettone: Natale di lutto a Settimo Torinese; SETTIMO TORINESE – 47enne muore soffocato da un pezzo di frutta durante il pranzo; Giovanni Lopez muore soffocato da un pezzo di frutta al pranzo della vigilia di Natale. Aveva 47 anni; Adolescenti sempre più fragili: «Uno su 5 ha disagi psichiatrici».
Soffoca con fetta panettone, 47enne muore a Settimo Torinese - L'episodio è avvenuto durante il pranzo della vigilia di Natale, in presenza dei familiari della vittima, ... msn.com
Soffocato da una fetta di panettone: muore a 47 anni durante il pranzo della Vigilia - Durante il pranzo della Vigilia di Natale, Giovanni Lopez è morto soffocato davanti ai familiari nonostante i soccorsi. ilfattoquotidiano.it
Muore soffocato da boccone di panettone durante il pranzo della Vigilia di Natale, tragedia a Settimo Torinese - Un uomo di 47 anni è morto soffocato nel primo pomeriggio della Vigilia di Natale (mercoledì 24 dicembre) da un boccone di panettone durante il pranzo ... fanpage.it
Uomo muore soffocato da una fetta di #panettone durante il pranzo x.com
++ Muore soffocato dal panettone ++ Tragedia alla vigilia di Natale a Settimo Torinese: un 47enne muore soffocato da un boccone di panettone. Il dramma si è consumato intorno alle 14.30 in un’abitazione del quartiere Borgo Nuovo, dove Giovanni Lopez sta - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.