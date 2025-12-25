Muore per 20 minuti ragazzo torna in vita e sconvolge tutti | Ho visto Gesù

Ritorna in vita dopo 20 minuti di morte clinica, la straordinaria testimonianza del ragazzo che ha visto Gesù in Paradiso ci invita a guardare oltre la realtà visibile. Un giovane di nome Zack Clements, all’epoca dei fatti 17enne, muore clinicamente per 20 minuti. Si risveglia miracolosamente tra lo sconcerto generale di medici e infermieri, tutti. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

