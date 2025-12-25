Mosca | Zelensky pieno d’odio e inadeguato
“Pieno d’odio e inadeguato”. La Russia ha replicato così, condannandolo, al discorso di Natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in cui auspica che Vlaidmir Putin “possa morire”. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato dalla Tass, ha definito le affermazioni di Zelensky “incivili e cariche di odio”, facendolo apparire come una “persona inadeguata”. E ha. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Guerra Ucraina, Zelensky: “Per Natale abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia”, Mosca: “È pieno d’odio” - Nel suo messaggio di Natale, Zelensky ha parlato di un "sogno condiviso", la morte di Vladimir Putin, senza mai nominarlo ... fanpage.it
Zelensky e l'augurio che Putin muoia, la Russia: "Pieno d'odio e inadeguato" - La Russia ha replicato così, condannandolo, al discorso di Natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in cui auspica che Vlaidmir Putin ... iltempo.it
Zelensky rivela: ecco i 20 punti del Piano di pace inviato a Mosca - Il presidente ucraino ha svelato l'ultimo piano sostenuto dagli Stati Uniti, Donbass e centrale nucleare di Zaporizhzhia "Nodi irrisolti", dal libero scambio al cessate il fuoco tutti i dettagli. msn.com
Germania, Zelensky a Berlino da presidente Steinmeier
#Mosca I bombardieri russi hanno sorvolato il mare di Barents e il Mare di Norvegia. "Volo pianificato su acque neutrali" fa sapere Mosca che interviene sul discorso di ieri di Zelensky. La corrispondente Caterina Doglio #GR1 x.com
Esplode un altro ordigno a Mosca, tre vittime. Zelensky dice che il nuovo piano per l'Ucraina non prevede la rinuncia alla NATO. Papa Leone lancia nuovamente un appello per una tregua natalizia in tutto il mondo. Negato il visto all'ex Commissario UE Breton - facebook.com facebook
