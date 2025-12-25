Mosca | Zelensky pieno d’odio e inadeguato

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Pieno d’odio e inadeguato”. La Russia ha replicato così, condannandolo, al discorso di Natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in cui auspica che Vlaidmir Putin “possa morire”. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato dalla Tass, ha definito le affermazioni di Zelensky “incivili e cariche di odio”, facendolo apparire come una “persona inadeguata”. E ha. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

