Mosca | Pronti a siglare un patto di non aggressione con Ue e Nato Putin fa gli auguri di Natale a Trump | Tra persone educate si fa così

La Russia sarebbe pronta a firmare un patto di non aggressione reciproca con l’Ue e i Paesi Nato. Ad annunciarlo è stata la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, stando a quanto riporta la Tass. «La Russia è pronta a formalizzare tali impegni sotto forma di un documento scritto e giuridicamente vincolante. La sua forma specifica potrà essere determinata durante i negoziati, ma dovrà trattarsi di un atto giuridico internazionale a tutti gli effetti», ha dichiarato Zakharova. Gli auguri di Putin a Trump. Nel frattempo, le trattative tra Russia e Stati Uniti per raggiungere la pace in Ucraina procedono a rilento, ma con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca il clima tra Mosca e Washington si è fatto sicuramente più disteso. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Putin e gli auguri di Natale a Trump: «Tra persone educate si fa così». Il New York Times: «La Russia dirà no al nuovo piano di pace sull’Ucraina»

Leggi anche: Ucraina, il piano Trump: patto di non aggressione con Mosca ed Europa, garanzie per Kiev come quelle Nato | Zelensky chiede una "pace dignitosa"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Zakharova: La Russia è pronta a firmare patto di non aggressione con Nato e Unione europea. Zelensky: “Tutti sogniamo che lui (Putin) muoia, ma chiediamo la pace”.

Mosca: 'Pronti a siglare un patto di non aggressione con i Paesi Nato'. Zelensky sente Witkoff e Kushner - Per il Cremlino il presidente ucraino 'inadeguato per arrivare alla pace'. ansa.it