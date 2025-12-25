Mosca | Pronti a siglare un patto di non aggressione con Ue e Nato Putin fa gli auguri di Natale a Trump | Tra persone educate si fa così
La Russia sarebbe pronta a firmare un patto di non aggressione reciproca con l’Ue e i Paesi Nato. Ad annunciarlo è stata la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, stando a quanto riporta la Tass. «La Russia è pronta a formalizzare tali impegni sotto forma di un documento scritto e giuridicamente vincolante. La sua forma specifica potrà essere determinata durante i negoziati, ma dovrà trattarsi di un atto giuridico internazionale a tutti gli effetti», ha dichiarato Zakharova. Gli auguri di Putin a Trump. Nel frattempo, le trattative tra Russia e Stati Uniti per raggiungere la pace in Ucraina procedono a rilento, ma con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca il clima tra Mosca e Washington si è fatto sicuramente più disteso. 🔗 Leggi su Open.online
