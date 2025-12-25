Mosca apre a un patto di non aggressione con Nato e Ue segnali sul tavolo dei negoziati
La Russia dice di essere pronta a mettere nero su bianco un patto di non aggressione reciproca con Nato e Unione europea, rilanciando una proposta che, nelle intenzioni del Cremlino, dovrebbe formalizzare l’assenza di piani militari ostili su base bilaterale. A dichiararlo è stata Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri, parlando a nome del dicastero sui canali ufficiali. Secondo Zakharova, la disponibilità russa a fissare per iscritto questi impegni rappresenta una continuazione logica dell’approccio di principio di Mosca nei confronti della sicurezza europea. La formalizzazione legale dell’assenza di intenti aggressivi verso Nato e Ue, ha spiegato, sarebbe quindi un passo coerente con la linea già sostenuta dal Cremlino, ora pronto a trasformare le dichiarazioni politiche in un testo vincolante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Diplomazia al lavoro per un cessate il fuoco in Ucraina. Dopo i colloqui di Miami, Putin apre ad un incontro con Macron, ma Mosca frena sull'ipotesi di un vertice a tre con Stati Uniti e Ucraina. - facebook.com facebook
#Ucraina "La Russia rimane impegnata a raggiungere la pace" scrive Witkoff dopo gli incontri separati a Miami con le delegazioni di Mosca e di Kiev. Mosca esclude l'ipotesi di un trilaterale USA-Ucraina-Russia, ma apre a colloqui con la Francia. @ragazzitah x.com
