mosca apre a un patto di non aggressione con nato e ue segnali sul tavolo dei negoziati

La Russia dice di essere pronta a mettere nero su bianco un patto di non aggressione reciproca con Nato e Unione europea, rilanciando una proposta che, nelle intenzioni del Cremlino, dovrebbe formalizzare l’assenza di piani militari ostili su base bilaterale. A dichiararlo è stata Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri, parlando a nome del dicastero sui canali ufficiali. Secondo Zakharova, la disponibilità russa a fissare per iscritto questi impegni rappresenta una continuazione logica dell’approccio di principio di Mosca nei confronti della sicurezza europea. La formalizzazione legale dell’assenza di intenti aggressivi verso Nato e Ue, ha spiegato, sarebbe quindi un passo coerente con la linea già sostenuta dal Cremlino, ora pronto a trasformare le dichiarazioni politiche in un testo vincolante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

