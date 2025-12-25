Un uomo di 47 anni è morto durante la cena di Natale. Secondo i familiari, la causa del decesso sarebbe un incidente dovuto al soffocamento dopo aver ingerito una fetta di panettone. Ma il medico legale pensa ad altro. La famiglia riunita intorno ad un tavolo, la tavola imbandita, il cibo e le risate: lo scenario tipico di una cena natalizia è stato stravolto da una tragedia devastante. Un uomo, uno dei commensali, è rimasto vittima di un cibo che stava mangiando. All’improvviso ha iniziato a respirare a fatica e si è accasciato al suolo. I disperati tentativi dei familiari, che hanno provato a rianimarlo in tutti i modi, sono risultati vani. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Morto per una fetta di panettone alla cena di Natale? La verità sembra un’altra

