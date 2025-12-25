Morto per una fetta di panettone alla cena di Natale? La verità sembra un’altra
Un uomo di 47 anni è morto durante la cena di Natale. Secondo i familiari, la causa del decesso sarebbe un incidente dovuto al soffocamento dopo aver ingerito una fetta di panettone. Ma il medico legale pensa ad altro. La famiglia riunita intorno ad un tavolo, la tavola imbandita, il cibo e le risate: lo scenario tipico di una cena natalizia è stato stravolto da una tragedia devastante. Un uomo, uno dei commensali, è rimasto vittima di un cibo che stava mangiando. All’improvviso ha iniziato a respirare a fatica e si è accasciato al suolo. I disperati tentativi dei familiari, che hanno provato a rianimarlo in tutti i modi, sono risultati vani. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Leggi anche: Panettone mortale a Torino: chi è l’uomo soffocato da una fetta alla vigilia del pranzo di Natale
Leggi anche: La festa di Natale solidale con i senzatetto alla Stazione Centrale: una fetta di panettone, sorrisi e tanti abbracci assieme ai City Angels
Soffocato da una fetta di panettone: muore a 47 anni durante il pranzo della Vigilia - Durante il pranzo della Vigilia di Natale, Giovanni Lopez è morto soffocato davanti ai familiari nonostante i soccorsi. ilfattoquotidiano.it
Soffoca con fetta panettone, 47enne muore a Settimo Torinese - L'episodio è avvenuto durante il pranzo della vigilia di Natale, in presenza dei familiari della vittima. msn.com
Torino, 47enne muore soffocato da una fetta di panettone durante il pranzo della Vigilia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Torino, 47enne muore soffocato da una fetta di panettone durante il pranzo della Vigilia ... tg24.sky.it
Torino, 47enne muore soffocato da una fetta di panettone durante il pranzo della Vigilia Continua a leggere: https://tg24.sky.it/cronaca/2025/12/25/torino-morto-soffocato-fetta-panettone - facebook.com facebook
Un #pranzo in famiglia si è trasformato in #tragedia. Un uomo di 47 anni è morto #soffocato da una fetta di #panettone durante il pranzo della vigilia di Natale, a Settimo Torinese, in provincia di #Torino. I familiari hanno tentato di soccorrerlo, ma senza riusci x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.