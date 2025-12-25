Morto l’attore Pat Finn | da ' Friends' a ' The Middle' una carriera nelle serie tv

Roma, 25 dicembre 2025 – Addio all’ attore statunitense Pat Finn. Volto noto della televisione, è morto nella sua casa di Los Angelese all'età di 60 anni per un tumore. Comico e improvvisatore, era diventato famoso soprattutto per la partecipazione a serie tv come 'Friends', dove aveva interpretato il Dottor Roger, un fidanzato di Monica, ‘Marvin Marvin’ e ‘Seinfeld’. La sua fama, però, è legata soprattutto a 'The Middle', trasmessa su Italia 1 tra il 2009 e il 2019 ambientata in una cittadina dell'Indiana durante la crisi economica globale. Finn vestiva i panni di Bill Norwood, uno dei vicini di casa e amici della famiglia protagonista, gli Heck. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morto l’attore Pat Finn: da 'Friends' a 'The Middle', una carriera nelle serie tv Leggi anche: Pat Finn, star di The Middle e Seinfeld, è morto a 60 anni Leggi anche: Morto Ed Williams, attore che mollò la carriera a scuola per interpretare Ted Oslon in di Una pallottola spuntata Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Morto l’attore Pat Finn: da 'Friends' a 'The Middle', una carriera nelle serie tv - Volto noto della televisione, è morto nella sua casa di Los Angelese all'età di 60 anni per un tumore. quotidiano.net

Pat Finn, star di The Middle e Seinfeld, è morto a 60 anni - L'attore, da alcuni anni, stava lottando contro un cancro e ha perso la vita nella giornata di lunedì 22 dicembre, come confermato dalla famiglia. msn.com

Mohammad Bakri, morto l'attore e regista che ha raccontato la Palestina x.com

Mohammad Bakri è morto. Indimenticabile attore, regista e combattente per la libertà del popolo palestinese. La terra ti sia lieve Mohammad. https://www.ynetnews.com/article/i8rx6r9gq#@ - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.