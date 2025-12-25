Morto l’attore Pat Finn | da ' Friends' a ' The Middle' una carriera nelle serie tv

Roma, 25 dicembre 2025 – Addio all’ attore statunitense Pat Finn. Volto noto della televisione, è morto nella sua casa di Los Angelese all'età di 60 anni per un tumore. Comico e improvvisatore, era diventato famoso soprattutto per la partecipazione a serie tv come  'Friends', dove aveva interpretato il Dottor Roger, un fidanzato di Monica, ‘Marvin Marvin’ e  ‘Seinfeld’. La sua fama, però, è legata soprattutto a 'The Middle', trasmessa su Italia 1 tra il 2009 e il 2019 ambientata in una cittadina dell'Indiana durante la crisi economica globale. Finn vestiva i panni di Bill Norwood, uno dei vicini di casa e amici della famiglia protagonista, gli Heck. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

