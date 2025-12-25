Morto a 60 anni Pat Finn l’attore recitò in ‘Friends’

(Adnkronos) – Addio a Pat Finn. L’attore statunitense, noto al grande pubblico per i suoi ruoli brillanti nelle serie televisive ‘The Middle’, ‘Friends’ e ‘Seinfeld’, è morto a 60 anni lunedì 22 dicembre nella sua casa di Los Angeles a causa di un tumore, contro cui combatteva dal 2022.   La notizia è stata confermata . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

