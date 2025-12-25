Morto a 60 anni Pat Finn l’attore recitò in ‘Friends’
(Adnkronos) – Addio a Pat Finn. L’attore statunitense, noto al grande pubblico per i suoi ruoli brillanti nelle serie televisive ‘The Middle’, ‘Friends’ e ‘Seinfeld’, è morto a 60 anni lunedì 22 dicembre nella sua casa di Los Angeles a causa di un tumore, contro cui combatteva dal 2022. La notizia è stata confermata . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: È morto Pat Finn, l’attore di Friends e Seinfeld aveva 60 anni
Leggi anche: Morto l’attore Pat Finn: da 'Friends' a 'The Middle', una carriera nelle serie tv
Pat Finn, star di The Middle e Seinfeld, è morto a 60 anni; Morto Pat Finn, aveva recitato in “Friends” e “The Middle”. L’attore aveva 60 anni; Morto l’attore Pat Finn: da 'Friends' a 'The Middle', una carriera nelle serie tv; Iva Zanicchi riceve il Vitti D'Oro: «Ho avuto l'onore di incontrarla, ho ricevuto da lei dei complimenti che non avrei mai immaginato».
Morto a 60 anni Pat Finn, l'attore recitò in 'Friends' - L'attore statunitense, noto al grande pubblico per i suoi ruoli brillanti nelle serie televisive 'The Middle', 'Friends' e 'Seinfeld', è morto a 60 anni lunedì 22 dicembre nella sua ... adnkronos.com
È morto Pat Finn, l’attore di Friends e Seinfeld aveva 60 anni - È morto Pat Finn, volto noto della televisione americana comparso in alcune delle sitcom più amate di sempre, come Friends e Seinfeld. fanpage.it
Addio a Pat Finn, l’attore di Friends e The Middle si spegne a 60 anni - Volto noto di serie cult come Friends e The Middle, combatteva dal 2022 contro un tumore. tg24.sky.it
Un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 dicembre L’uomo è stato trascinato sull'asfalto per una trentina di metri - facebook.com facebook
#Pordenone Un ragazzo di 15 anni è morto per arresto cardiaco mentre giocava a calcio con alcuni amici. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Immediato l'intervento del 112 ed il ricovero ma per il ragazzo non c’è stato niente da fare. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.